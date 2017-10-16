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16.10.201709:16
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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на начало недели

    (обновлено: )17210
    По информации Украинского гидрометцентра, с понедельник в стране без осадков, лишь ночью в южных и восточных областях местами небольшой дождь.
    Осень. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 16 окт — РИА Новости Украина. В понедельник, 16 октября в Украине: переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

    Без осадков, лишь ночью в южных и восточных областях местами небольшой дождь.

    Ночью и утром в западной части местами туман.

    Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, ночью на Левобережье порывы 15-20 м / с.

    Температура в западных областях и в Одесской области ночью 7-12 °, днем 17-22 °; на остальной территории ночью 4-9 ° тепла, днем 13-18 °, в восточной части 9-14 °.

    В Киеве завтра без осадков. Ночью 6..8 °, днем 15..17 °.

    УкрГМЦ, facebook
    Карта погоды на 16 октября

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