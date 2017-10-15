Нацполиция озвучила ужасающее число убийств в Украине

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. С начала года в Украине произошло 1185 умышленных убийств и покушений, а с учетом прошлых лет раскрываемость таких преступлений составляет 88%. Об этом заявил замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, сообщает департамент коммуникации МВД Украины.

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Из 1185 убийств 1039 были раскрыты, а уровень раскрываемости по сравнению с 2016 годом возрос.

"За девять месяцев текущего года мы имеем 1185 совершенных умышленных убийств и покушений. Это самый низкий показатель за последние десять лет. Уровень раскрытия таких преступлений, с учетом прошлых лет, в этом году по стране составляет 88%", — заявил Аброськин.

По данным МВД, с учетом прошлых лет нераскрытыми остаются 8970 убийств. Уровень совершения убийств выше среднего наблюдается в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Херсонской и Одесской областях.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что в Украине остаются нераскрытыми более 10 тысяч убийств. "У нас 10 тысяч 166 нераскрытых очевидных убийств, чтобы вы понимали вызовы, которые стоят перед правоохранительной системой", — сообщил глава Генеральной прокуратуры.