История 12-летней матери: выяснились новые подробности

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КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Тест ДНК не подтвердил, что отцом ребенка, рожденного 12-летней жительницей Борислава Татьяной Лучишин, является ее 18-летний сосед, как сообщалось ранее. Полиция продолжает расследование этого дела, среди подозреваемых — трое членов семьи 12-летней Тани Лучишин, в том числе — и ее отчим.

Результаты теста ДНК, которые опровергают причастность 18-летнего жителя Борислава к беременности 12-летней Тани Лучишин, были объявлены вечером 13 октября в эфире ток-шоу "Касается каждого" на телеканале "Интер".

Вероятными родителями ребенка могли также оказаться двое несовершеннолетних братьев Татьяны, а также ее неофициальный отчим Иван Еремин. Все они отрицают свою причастность к отцовству, у них просто в студии взяли образцы ДНК для сравнения. По мнению эксперта-физигномиста, наиболее вероятным отцом ребенка является отчим, но окончательную точку в этой истории можно будет поставить после обнародования результатов тестов ДНК.

Ранее сообщалось, что в одном из родильных домой Львова 12-летняя девочка родила сына весом 2,500 кг. Официально комментировать роды юной роженицы в администрации больницы отказались, ссылаясь на то, что права несовершеннолетнего ребенка защищены государством.