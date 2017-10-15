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    Общество

    Подозреваемые в покушении на замглавы облсовета Одессы арестованы

    Тема:

    Криминал поглотил Украину (145)

    (обновлено: )23
    Для двоих подозреваемых в покушении на убийство заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского определено содержание под стражей сроком на два месяца.
    На месте покушения на Олега Радковского в центре Одессы, 4 октября 2017
    Думская.net

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В Одессе суд арестовал подозреваемых в покушении на заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

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    "По ходатайству прокуратуры области 14 октября Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для двоих подозреваемых в покушении на убийство заместителя председателя Одесского областного совета Олега Радковского. Им определено содержание под стражей сроком на два месяца", — сказали в пресс-службе.

    Отмечается, что в ходе спецоперации прокуратуры, ГУНП в Одесской области и УСБУ в Одесской области разоблачен указанных лиц и проведено более 30 санкционированных обысков, изъята малокалиберное огнестрельное оружие, по выводам специалистов является орудием совершения преступления, передает УНИАН.

    Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

    Покушение на замглавы Одесского областного совета. Видео
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    Покушение на замглавы Одесского облсовета. Кадры с места происшествия

    Покушение на первого заместителя главы облсовета и бывшего нардепа от "Батькивщины" Олега Радковского было совершено на Греческой улице 4 октября. Преступники стреляли через окно автомобиля из пистолета Марголина калибра 5,6 мм: киллеры сделали четыре выстрела в спину депутату. У Радковского – ранения руки, ноги и позвоночника в районе поясницы. 

    Партия "Батькивщина", членом которой является пострадавший, связала покушение с политической деятельностью Радковского и приближающимися выборами в объединенных территориальных громадах. При этом, как заявлял советник главы областной полиции Руслан Форостяк, следствие склонялось к мнению, что покушение не было связано с политической деятельностью Радковского.

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