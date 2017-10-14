Наместник Киево-Печерской лавры попросил у власти защиты от "черных чулков"

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, министру внутренних дел Арсену Авакову, а также в Службу безопасности Украины в связи с угрозами захвата монастыря в период с 14 по 17 октября.

"Это не слухи. В течение последних трех лет 14 октября вечером приходят молодые люди, я их называю "черные чулки на головы". Они подходят к Лавре, бросают камни, говорят нецензурные слова в адрес монахов, монастыря. Бог миловал, что они не заходили, не разрушали сооружения, не делали больших бесчинств. И сегодня со всех сторон, в том числе представители государственной власти, звонят и предупреждают быть очень осторожными и стараться с 14 по 17 октября контролировать, что происходит в Лавре", — заявил митрополит Павел в комментарии "УНИАН-Религии".

Он призвал всех украинцев не зависимо от вероисповедания "не делать беды и горя на уровне религиозной жизни".

"Я обращаюсь к каждому человеку, какой бы веры он не был, никогда не делать беды и горя на уровне церковной, религиозной жизни. Все имеют право молиться", — сказал наместник Лавры.

Митрополит Павел добавил, что "неприятно, когда начинается драка, тем более в ограде церковной".

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Ранее управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы и День защитника Украины призвал молиться, чтобы Богородица услышала молитвы за защитников Украины, "которые кладут сегодня душу за ближних, исполняя заповедь Господню об наивысшем проявлении любви".