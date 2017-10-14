Турчинов заявил об успешных испытаниях нового ракетного комплекса

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил об успешных испытаниях украинского противотанкового ракетного комплекса "Скиф", информирует пресс-служба СНБО Украины в субботу.

"Ракетные испытания нового противотанкового ракетного комплекса "Скиф", которые проходили как в Украине, так и за рубежом, в частности, в условиях сверхвысоких температур в пустыне, прошли успешно", — заявил Турчинов, слова которого приводятся на сайте СНБО.

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По его словам, ракеты ПТРК "точно, без промаха поражают цели на расстоянии до 5,5 километра".

Секретарь СНБО Украины сообщил, что боевая часть ПТРК "Скиф" "показала уникальный результат, прожигая броню толщиной до 1 метра". "То есть в мире нет бронетанковой техники, которую бы нельзя было уничтожить украинским "Скифом", — заявил Турчинов.

В Украине в субботу, 14 октября, отмечают День защитника. В Киеве по случаю праздника состоятся сразу несколько концертов, а также ряд патриотических спортивно-массовых мероприятий. Кроме того, украинские националисты в этот день планируют провести в Киеве ставший традиционным для них марш по случаю 75-ой годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА).