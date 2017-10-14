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    Общество

    День защитника. На улицы Киева выйдут 5000 правоохранителей

    Тема:

    День защитника Украины. В ожидании провокаций (15)

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    По словам Зоряна Шкиряка, для обеспечения правопорядка в столице будет привлечено около 5 тыс правоохранителей, сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии.
    Полиция. Архивное фото
    mvs.gov.ua

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Около 5 тысяч сотрудников правоохранительных органов будут обеспечивать правопорядок в Киеве в День защитника Украины, сообщает советник главы МВД Зорян Шкиряк утром в субботу.

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    "Всего для обеспечения правопорядка в столице будет привлечено около 5 тыс правоохранителей, сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии", — написал он на своей странице в Facebook.

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    Кроме того, по словам Шкиряка, для защиты жизни, прав и свобод мирных граждан, участников мероприятий, с целью предотвращения возможных провокаций и террористических актов будут привлечены экипажи взрывотехников и кинологическая служба Нацполиции.

    Центральные улицы столицы будут патрулировать подразделение конной патрульной полиции.

    Зорян Шкиряк/Facebook, 14 октября 2017

    В Украине в субботу, 14 октября, отмечают День защитника. В Киеве по случаю праздника состоятся сразу несколько концертов, а также ряд патриотических спортивно-массовых мероприятий. Кроме того, украинские националисты в этот день планируют провести в Киеве ставший традиционным для них марш по случаю 75-ой годовщины создания Украинской повстанческой армии (УПА).

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