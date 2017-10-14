Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в госизмене экс-главу контрразведки СБУ

КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи экс-начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимира Бика, обвиняеиого в сотрудничестве с ФСБ России во время Евромайдана.

Согласно решению суда, Бик будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

"Генерал Владимир Бик выходит из застенка под домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство адвоката Рыбина и изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", — написал адвокат обвиняемого Валентин Рыбин на своей странице в Facebook.

Он также рассказал, что судьи долго совещались перед оглашением решения.

"Судьи тяжело принимали решение. Четыре часа, закрывшись в совещательной комнате, тщательно выписывая каждое слово в решении. А это непросто, учитывая уровень, с которого давится это позорное дело и безальтернативность статьи обвинения", — добавил адвокат.

Facebook Валентина Рыбина Владимир Бик (в центре)

Экс-начальник контрразведки СБУ Владимир Бик пробыл в СИЗО около трех лет. В данный момент суд продолжает рассматривать дело против него по сути.

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Бик обвиняется в государственной измене в форме предоставления представителям иностранной организации (ФСБ) помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины).

После событий на Майдане в Киеве, в результате которых погибли около 100 человек, Бик какое-то время находился на территории России.