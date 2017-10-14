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    Общество

    Суд выпустил из СИЗО обвиняемого в госизмене экс-главу контрразведки СБУ

    (обновлено: )14602
    Согласно решению суда, экс-начальник департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Бик будет находиться под круглосуточным домашним арестом.
    Молоточек судьи
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 окт — РИА Новости Украина. Шевченковский районный суд Киева отпустил из-под стражи экс-начальника департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимира Бика, обвиняеиого в сотрудничестве с ФСБ России во время Евромайдана.

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    Согласно решению суда, Бик будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

    "Генерал Владимир Бик выходит из застенка под домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство адвоката Рыбина и изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест", — написал адвокат обвиняемого Валентин Рыбин на своей странице в Facebook

    Он также рассказал, что судьи долго совещались перед оглашением решения. 

    "Судьи тяжело принимали решение. Четыре часа, закрывшись в совещательной комнате, тщательно выписывая каждое слово в решении. А это непросто, учитывая уровень, с которого давится это позорное дело и безальтернативность статьи обвинения", — добавил адвокат.

    Facebook Валентина Рыбина
    Владимир Бик (в центре)

    Экс-начальник контрразведки СБУ Владимир Бик пробыл в СИЗО около трех лет. В данный момент суд продолжает рассматривать дело против него по сути.

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    Бик обвиняется в государственной измене в форме предоставления представителям иностранной организации (ФСБ) помощи в проведении подрывной деятельности против Украины (ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины). 

    После событий на Майдане в Киеве, в результате которых погибли около 100 человек, Бик какое-то время находился на территории России.

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