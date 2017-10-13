ГПУ заподозрила экс-заместителя генпрокурора в служебных преступлениях

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины уведомила о подозрении в совершении служебных и других преступлений бывшего первого заместителя генеральной прокуратуры и директора госпредприятия "Комплекс отдыха "Пуща-Водица", сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"Прокуратурой… проводится досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего первого заместителя генерального прокурора Украины и директора Государственного предприятия «Комплекс отдыха «Пуща-Водица» за совершение ими особо тяжких и тяжких преступлений, предусмотренных частью второй статьи 364 ("злоупотребление властью или служебным положением") УК Украины, частью второй и третей статьи 209 ("легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), частью третей статьи 358 ("подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов"), частью первой статьи 366 ("служебный подлог") и другой статей УК Украины", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, чиновники, действуя по сговору, противоправно захватили государственный земельный участок площадью более тысячи гектаров на территории госпредприятия "Комплекс отдыха "Пуща-Водица" и прилегающие сооружения на этом участке, в дальнейшем легализовав получение недвижимого имущества. Такими действиями они нанесли ущерб государству в размере более 1,2 миллиона гривен (около 45 тысяч долларов по курсу нацбанка).

Кроме того, бывший заместитель Генпрокурора противоправно приобрел в собственность недвижимое имущество неизвестного происхождения, которое в 2010 году имело рыночную стоимость почти 8,4 миллиона гривен (около 316 тысяч долларов).

По данным прокуратуры, 12 октября 2017 года заместитель Генпрокурора составил письменное уведомление о подозрении бывшему первому заместителю генпрокурора, сейчас принимаются меры по установлению его местонахождения, он объявлен в розыск, правоохранители решают вопрос об обращении в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.

Как отмечается, директор госпредприятия уведомлен о подозрении, сейчас в суде находится ходатайство прокурора об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу и отстранения от должности.

Указывается, что на незаконно полученные объекты наложили арест, в дальнейшем будет решен вопрос об их возвращении государству. Генпрокуратра имен задержанных не называет.

По данным издания "Украинская правда", прокуратура подозревает в служебных преступлениях бывшего первого заместителя Генпрокурора Рената Кузьмина.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выявили коррупционную схему растраты более 149 млн грн государственных средств при закупке топлива для Минобороны. НАБУ провели обыски, в результате которых по подозрению в причастности к совершению преступления были задержаны заместитель министра обороны Павловский и директор Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимир Гулевич. Также были задержаны еще двое подозреваемых — сотрудник отдела Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов и работник Департамента внутреннего аудита Минобороны.

Всем четырем задержанным инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

Ранее министр обороны Степан Полторак на фоне коррупционного скандала в ведомстве заявил, что готов уйти в отставку.