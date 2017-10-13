СБУ назвала число пленных украинцев в Донбассе

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила, что на сегодняшний день в заложниках у ополченцев в Донбассе находятся 152 украинских гражданина, еще 404 — считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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Отмечается, что глава ведомства Василий Грицак провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, во время которой призвал представителей Всеукраинского совета церквей обратиться к главам всех мировых конфессий с просьбой помочь в процессе освобождения заложников.

"Мы должны использовать любую возможность, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и найти пути ее решения. Чтобы здравый смысл победил, и наши пленники вернулись домой", — подчеркнул Грицак.

Отмечается, что представители Всеукраинского совета церквей в присутствии матерей и жен заложников поддержали предложение председателя СБУ. Они пообещали объединить усилия всех конфессий для освобождения пленных.

"В ближайшее время совместное обращение поступит к духовным лидерам и к международным организациям, которые занимаются освобождением заложников", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова сразу приступить к обмену пленными, как только Киев включит в списки почти 60 сторонников ДНР.