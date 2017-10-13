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    Общество

    СБУ назвала число пленных украинцев в Донбассе

    (обновлено: )19630
    Как отметил глава СБУ Василий Грицак, нужно использовать любую возможность, чтобы привлечь внимание проблеме пленных в Донбассе и найти пути ее решения.
    Обмен пленными между силовиками и ополченцами
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины сообщила, что на сегодняшний день в заложниках у ополченцев в Донбассе находятся 152 украинских гражданина, еще 404 — считаются пропавшими без вести.

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    Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

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    Отмечается, что глава ведомства Василий Грицак провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, во время которой призвал представителей Всеукраинского совета церквей обратиться к главам всех мировых конфессий с просьбой помочь в процессе освобождения заложников.

    "Мы должны использовать любую возможность, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и найти пути ее решения. Чтобы здравый смысл победил, и наши пленники вернулись домой", — подчеркнул Грицак.

    Отмечается, что представители Всеукраинского совета церквей в присутствии матерей и жен заложников поддержали предложение председателя СБУ. Они пообещали объединить усилия всех конфессий для освобождения пленных.

    "В ближайшее время совместное обращение поступит к духовным лидерам и к международным организациям, которые занимаются освобождением заложников", — отмечается в сообщении.

    Как сообщалось ранее, Самопровозглашенная Донецкая народная республика готова сразу приступить к обмену пленными, как только Киев включит в списки почти 60 сторонников ДНР.

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