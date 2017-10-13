КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о задержании возле метро "Нивки" в Киеве его сторонников, которые в этот момент раздавали листовки с приглашением на акцию протеста у здания Верховной рады 17 октября.

"На метро "Нивки" полиция задерживает активистов, распространяющих приглашение на 17 октября за "попытку" свержения конституционного строя — дожились", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в пятницу.

Кадр из видео Ignat Konoplasty на Facebook Саакашвили заявил о задержании в Киеве его сторонников

Он также прикрепил видео пользователя Ignat Konoplasty, где полиция общается с людьми, которые раздают листовки с эмблемой партии Саакашвили "Движение новых сил".

Ранее Саакашвили заявил, что намерен присоединиться к инициативе гражданских активистов и выступить в Киеве 17 октября с тремя требованиями к властям: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности и принятие нового избирательного закона.