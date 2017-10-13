Нардепа Чумака в Черновцах после "яичной атаки" облили кефиром

КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Внефракционного народного депутата Виктора Чумака в Черновцах облили кефиром.

"Меня сегодня настигло не только яйцо, но и кефир. Я устоял", — прокомментировал Чумак инцидент на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что в городе его преследовали неизвестные, которые в результате и облили его кефиром. "Целый день с момента приезда на пресс-конференцию за мной по пятам ходили пятеро "титушек" и, выбрав момент, когда я выходил из кафе, метнули в меня яйцо и бутылку кефира", — написал парламентарий.

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Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения. Также нардеп сообщил, что уже подал заявление в полицию о нападении.

"Полиция открыла производство и уже сняла все записи, на которых мы узнали нападавших", — сообщил Чумак.

Facebook Виктора Чумака Комментарий Виктора Чумака

Отметим, что днем ранее во время пресс-конференции в Ивано-Франковске, посвященной перспективам проведения политической реформы в Украине, неизвестные забросали нардепа яйцами.