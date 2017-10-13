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    Общество

    Нардепа Чумака в Черновцах после "яичной атаки" облили кефиром

    (обновлено: )3820
    По словам нардепа целый день в Черновцах его "преследовали пятеро "титушек". Накануне Виктора Чумака во время пресс-конференции в Ивано-Франковске забросали яйцами.
    Нардепа Виктора Чумака облили кефиром в Черновцах
    Facebook Виктора Чумака

    КИЕВ, 13 окт — РИА Новости Украина. Внефракционного народного депутата Виктора Чумака в Черновцах облили кефиром.

    Юрий Береза
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Меня сегодня настигло не только яйцо, но и кефир. Я устоял", — прокомментировал Чумак инцидент на своей странице в Facebook.

    Он рассказал, что в городе его преследовали неизвестные, которые в результате и облили его кефиром. "Целый день с момента приезда на пресс-конференцию за мной по пятам ходили пятеро "титушек" и, выбрав момент, когда я выходил из кафе, метнули в меня яйцо и бутылку кефира", — написал парламентарий.

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    Инцидент зафиксировали камеры наружного наблюдения. Также нардеп сообщил, что уже подал заявление в полицию о нападении.

    "Полиция открыла производство и уже сняла все записи, на которых мы узнали нападавших", — сообщил Чумак.

    Facebook Виктора Чумака
    Комментарий Виктора Чумака

    Отметим, что днем ранее во время пресс-конференции в Ивано-Франковске, посвященной перспективам проведения политической реформы в Украине, неизвестные забросали нардепа яйцами.

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