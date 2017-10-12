Выяснились скандальные подробности о дочери задержанного замминистра обороны

КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. Выяснились подробности из жизни дочери замминистра обороны Игоря Павловского, которого задержали по подозрению в растрате 149 млн гривен из-за схемы с закупками топлива.

Диана Павловская в соцсети называла позором Революцию Достоинства и восхищалась Адольфом Гитлером. Об этом свидетельствуют посты девушки в соцсети Askfm.

Как пишет "Обозреватель", около года назад у дочери замминистра спросили о том, какая фотография заставляет ее стыдиться своей страны.

В ответ она опубликовала фотографию Майдана времен Революции Достоинства.

Скриншот со страницы в соцсети дочери замминистра обороны Игоря Павловского Дианы

Кроме того, у Павловской спросили, что она думает о президенте своей страны.

"Да ну нах…", — ответила дочь замминистра.

Также Павловская опубликовала фотографию Адольфа Гитлера с комментарием: "Крутая".

Скриншот со страницы в соцсети дочери замминистра обороны Игоря Павловского Дианы

В среду НАБУ сообщило, что замминистра обороны Украины и директор департамента государственных закупок задержаны по подозрению в растрате более 149 млн грн госсредств во время закупки топлива для Минобороны. Позже руководитель САП Назар Холодницкий сообщил о еще двух подозрениях.