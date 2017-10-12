Погода в Украине: местами грозы

Александр Сивенко / Одесская жизнь
КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 12 октября в Украине, облачно с прояснениями, сообщает Гидрометцент.
Временами небольшой дождь, ночью в северных, Полтавской и Харьковской областях умеренный дождь; лишь в южной части, днем и в большинстве западных областей без осадков.
Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с.
Температура ночью 6-11 °, в восточных областях 3-8 ° тепла; днем 12-17 °, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 15-20 °.
В Киеве умеренный, днем местами небольшой дождь. Температура ночью 8..10 °, днем 13..15 °.
Карта погоды на 12 октября
Ранее сообщалось, что из-за урагана "Нэйт" в американских штатах Миссисипи и Алабама более 100 тысяч человек остались без света.