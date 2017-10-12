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12.10.201709:52
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    Общество

    Погода в Украине: местами грозы

    (обновлено: )42
    По информации Украинского гидрометцентра, в северных, Полтавской и Харьковской областях умеренный дождь, температура ночью 6-11 °, в восточных областях 3-8 ° тепла.
    Фантастические молнии в Одессе
    Александр Сивенко / Одесская жизнь

    КИЕВ, 12 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 12 октября в Украине, облачно с прояснениями, сообщает Гидрометцент.

    Временами небольшой дождь, ночью в северных, Полтавской и Харьковской областях умеренный дождь; лишь в южной части, днем и в большинстве западных областей без осадков.

    Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с.

    Температура ночью 6-11 °, в восточных областях 3-8 ° тепла; днем 12-17 °, на Закарпатье, Прикарпатье и в южной части 15-20 °.

    В Киеве умеренный, днем местами небольшой дождь. Температура ночью 8..10 °, днем 13..15 °.

    УкрГМЦ, facebook
    Карта погоды на 12 октября

    Ранее сообщалось, что из-за урагана "Нэйт" в американских штатах Миссисипи и Алабама более 100 тысяч человек остались без света.

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