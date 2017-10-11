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    Общество

    Порошенко открыл в Страсбурге "Звезду Небесной Сотни"

    (обновлено: )12101
    По словам Порошенко, "открывая сегодня "Звезду Героям Небесной Сотни" на Страсбургской аллее звезд, мы отмечаем их вклад и в украинскую историю, и в историю Европы".
    Порошенко открыл в Страсбурге Звезду Небесной Сотни
    facebook.com/borislav.bereza

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В Страсбурге в среду прошла церемонии открытия "Звезды Небесной Сотни" возле Дворца Европы, в котором размещена штаб-квартира Совета Европы, сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

    facebook.com/borislav.bereza
    Порошенко открыл в Страсбурге "Звезду Небесной Сотни"
    facebook.com/borislav.bereza
    Порошенко открыл в Страсбурге "Звезду Небесной Сотни"

    Смотрите также: В ПАСЕ: как Порошенко выступал в Страсбурге

    "Открывая сегодня "Звезду Героям Небесной Сотни" на Страсбургской аллее звезд, мы отмечаем их вклад и в украинскую историю, и в историю Европы. Наш общий долг перед памятью Героев Небесной Сотни и самопожертвованием — добиться победы на обоих фронтах: в Украине и в укреплении Европы общих ценностей. Европы мирной, стабильной и процветающей", — сказал Порошенко.

    "Верю, что это произойдет, прежде всего благодаря нашему единству и солидарности!", — добавил он.

    Напомним, ранее в среду Порошенко выступил на заседании ПАСЕ.

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