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    Общество

    Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на Новый год

    (обновлено: )21510
    Сообщается, что на новогодние праздники у работающих жителей Украины будет 10 выходных, а у школьников каникулы продлятся целых 17 дней.
    Игрушка на новогодней елке. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Выходные на Новый, 2018 год, в Украине продлятся три дня — 30 и 31 декабря, а также 1 января.

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    7 января Украина будет отмечать Рождество Христово. Но поскольку праздник приходится на воскресенье, то в понедельник, 8 января, будет выходной. В целом в январе будет 10 выходных дней.

    Школьники на время новогодних праздников будут отдыхать 17 дней. Новогодние каникулы стартуют в субботу 23 декабря 2017 года и заканчиваются во вторник, 9 января 2018 года.

    Ранее сообщалось, что несколько социально незащищенных категорий киевлян получат одноразовую материальную помощь по случаю Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября. Напомним, 14 октября 2014 года указом президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. В марте 2015 года Верховная Рада объявила 14 октября выходным днем. В этом году выходной день приходится на понедельник (16 октября), так как 14 октября попадает на субботу. 

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