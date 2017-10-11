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    Общество

    СБУ сообщила о задержании военнослужащей Нацгвардии, работавшей на РФ

    (обновлено: )29403
    Председатель СБУ Василий Грицак назвал фамилию задержанной и заявил, что в настоящее время с ней проводят следственно-процессуальные действия.
    Василий Грицак. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Сотрудники СБУ задержали женщину-военнослужащего Национальной гвардии Украины, которая работала на Российскую Федерацию, сообщил на брифинге председатель СБУ Василий Грицак.

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    "5 октября была задержана военнослужащий Национальной гвардии Украины — секретоноситель, которая проходила службу на Центральной базе хранения Нацгвардии. Мы долго советовались со следователями, называть ее фамилию или нет. Однако, поскольку эта ситуация имеет значительный резонанс в самой Нацгвардии, мы решили назвать эту фамилию, и следователь дал мне на это разрешение. Фамилия женщины-военнослужащего — Радионова", — сообщил он.

    По словам Грицака, в настоящее время с ней проводят следственно-процессуальные действия. По его данным, она в августе 2016 посещала РФ, где у нее живет сестра.

    СБУ. Архивное фото
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    "Во время посещения РФ она была завербована сотрудниками спецслужб РФ. У нее было даже два псевдонима, как она утверждает, которыми она подписывала свои агентурные сообщения — "45-й" и "Невский". Сообщение она подписывала специально мужскими псевдонимами для того, чтобы скрывать, что она женщина", — сказал он.

    Грицак отметил, что задержанная передала россиянам информацию по значительному объему документов, в том числе с ограниченным доступом. "Она нанесла значительный вред обороноспособности Украины…", — отметил он.

    Также, по его словам, в Россию женщина ездила и зимой 2017 года, где проводила встречу со своим куратором. Сейчас, добавил Грицак, уже известна фамилия куратора женщины.

    Ранее Служба безопасности Украины заявила о задержании двух граждан страны, подозреваемых в подготовке теракта на железнодорожном вокзале Мариуполя.

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