Силовики 14 октября не допустят балаклав в массовых акциях - МВД

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы". Указом президента Украины 14 октября 2014 года был установлен "День защитника Украины". Одновременно был отменён указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества.

Также в этот день отмечают праздник Покровы Пресвятой Богородицы, который для запорожских казаков был значимым днем.

Во время празднований 14 октября 2014 года в Киеве произошли самые масштабные столкновения. А в 2015 году Петр Порошенко предложил отпраздновать день под лозунгом "Сила непокоренных". Марш прошел относительно спокойно, однако правоохранители завели пять дел на участников марша по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Подготовку к празднованию Дня защитника Украины в 2017 году прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

"Подразделения будут участвовать в охране общественного порядка во всех местах проведения массовых мероприятий. Оно может быть общим. По количеству я не могу сказать. Сейчас другие расчеты по количеству, но в целом будем, конечно, обеспечивать, как и всегда… Будем проводить профилактические методы для того, чтобы они (участники — Ред.) не использовали балаклавы. Сейчас еще идут расчеты", — сказав Шевченко.