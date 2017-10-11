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    Общество

    Силовики 14 октября не допустят балаклав в массовых акциях - МВД

    (обновлено: )17105
    Правоохранители будут охранять общественный порядок на всех мероприятиях, связанных с празднованием, заявил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.
    Марш нации, организованный Азовом в Киеве 14 октября 2016 года
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы". Указом президента Украины 14 октября 2014 года был установлен "День защитника Украины". Одновременно был отменён указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества.

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    Также в этот день отмечают праздник Покровы Пресвятой Богородицы, который для запорожских казаков был значимым днем.

    Во время празднований 14 октября 2014 года в Киеве произошли самые масштабные столкновения. А в 2015 году Петр Порошенко предложил отпраздновать день под лозунгом "Сила непокоренных". Марш прошел относительно спокойно, однако правоохранители завели пять  дел на участников марша по статье "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

    Подготовку к празднованию Дня защитника Украины в 2017 году прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко.

    "Подразделения будут участвовать в охране общественного порядка во всех местах проведения массовых мероприятий. Оно может быть общим. По количеству я не могу сказать. Сейчас другие расчеты по количеству, но в целом будем, конечно, обеспечивать, как и всегда… Будем проводить профилактические методы для того, чтобы они (участники — Ред.) не использовали балаклавы. Сейчас еще идут расчеты", — сказав Шевченко.

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