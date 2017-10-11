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    Общество

    В Киеве раздадут материальную помощь ко Дню защитника

    (обновлено: )7223
    Материальная помощь будет выплачена некоторым категориям киевлян в размере 700, 550, а также 450 гривен. Соответствующая информация обнародована на сайте Киевской горгосадминистрации.
    Гривны
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Несколько социально незащищенных категорий киевлян получат одноразовую материальную помощь по случаю Дня защитника Украины, который отмечается 14 октября, сообщает пресс-служба столичной горгосадминистрации.

    Материальную помощь в размере 700 гривен получат: 

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    — члены семей лиц, смерть которых связана с участием в массовых акциях гражданского протеста в Украине с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014;

    — члены семей лиц, которым посмертно присвоено звание "Герой Украины";

    — члены семей лиц, которые погибли или умерли в результате ранений, увечий, контузий или других травм, полученных во время участия в АТО;

    — члены семей волонтеров, которые добровольно обеспечивали проведение АТО и погибли (пропавших без вести) или умерли вследствие ранений, увечий, контузий или других травм, полученных во время обеспечения проведения АТО (в том числе волонтерской деятельности).

    Материальную помощь в размере 550 гривен получат жители столицы, получившие телесные повреждения средней тяжести во время участия в массовых акциях с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014.

    Киевлянам, получившим в указанное время легкие телесные повреждения, выплатят 450 гривен.

    Напомним, 14 октября 2014 года указом президента Украины был установлен День защитника Украины. Одновременно был отменен указ 2009 года, согласно которому 23 февраля отмечался День защитника Отечества. В марте 2015 года Верховная Рада объявила 14 октября выходным днем. В этом году выходной день приходится на понедельник (16 октября), так как 14 октября попадает на субботу. 

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