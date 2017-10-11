Дело "Торнадо". Матиос признался, где у него "точка запотевания"

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскрыл детали задержания бойцов бывшей роты спецназначения МВД Украины "Торнадо" в 2015 году.

Как он сообщил в эфире 112 Украина, экс-"торнадовцы" "не то что действительно виновны – им украинский суд приговор вынес".

"Я в этом глубоко убежден, и это подтвердили заседания Оболонского суда, которых было больше сотни. Это 12 обвиняемых, у каждого из которых по два и более адвокатов. На закрытом заседании потерпевшие узнали этих людей и дали показания о нечеловеческих вещах, которые с ними творили. (…) Есть Уголовный кодекс, который запрещает мне дословно рассказывать о том, что там происходило. Посягательство на половую неприкосновенность человека, преступления, унижающие человеческое достоинство, нанесение телесных повреждений, пытки", — заявил Матиос.

На вопрос, арестовывал ли лично он бойцов, главный военный прокурор сообщил, что это делает суд.

"У меня есть хороший друг и коллега Геннадий Геннадьевич Москаль (на тот момент глава Луганской областной военно-гражданской администрации, в настоящее время глава Закарпатской ОГА — Ред.). Он позвонил и сказал: "Я могу не справиться, если будет бунт, здесь террор полный". Попросил приехать и определить подследственность. (…) Я приехал лично, и когда мы собрали все материалы и опросили потерпевших, потому что остерегались верить показаниям, которые были на тот момент, и собранным доказательствам, пришлось проводить военно-прокурорскую операцию, чтоб этих людей задержать", — сообщил он.

Матиос также добавил, что участвовал в переговорах с руководителем этой роты.

"Чтобы не было стрельбы (а "торнадовцы" находились фактически в областном центре освобожденной Луганской области, Северодонецке, в школе, укрепленной по всем правилам фортификации, там пулеметы стояли, было заминировано, и надо было либо штурмовать, либо нет), я пошел на переговоры с руководителем этой роты, мы час простояли на открытой местности… Скажу так: комфорта в том, чтобы находиться под прицелом и думать, выстрелят тебе в голову или нет, очень мало. Но с Божьей помощью я это пережил, и Бог дал нам работу выполнить: мы ее сделали честно", — отметил главный военный прокурор.

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"Вы знаете, я теперь знаю, где у меня "точка запотевания". Это когда с того места, на котором носят кипу, по спине течет, а ты шевельнуться не можешь, потому что если резкое движение сделаешь, стрелять начнут", — заключил он.

Спецроту "Торнадо" передислоцировали из Луганской области на базу МВД в Боярке в начале осени 2015 года, после того как в июне 2015 года задержали нескольких бойцов. Министр внутренних дел Арсен Аваков сразу подписал приказ о расформировании роты. В апреле 2017 года Оболонский районный суд Киева приговорил восьмерых экс-"торнадовцев" к лишению свободы на срок от восьми до 11 лет, четверо получили условные сроки.