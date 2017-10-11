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    Общество

    В Лавре опасаются нападения радикалов 14 октября

    (обновлено: )65
    Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел напомнил, что в Лавре не занимаются политикой, а молятся.
    Митрополит Павел
    УНИАН

    КИЕВ, 10 окт – РИА Новости Украина. Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел направил письмо властям Украины с просьбой защитить обитель от возможного нападения радикалов 14-17 октября, сообщает издание "Вести".

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    В прошлом году 14 октября в Киеве проходил "Марш нации", участниками которого стали. Шествие было приурочено ко Дню украинского казачества.

    Издание отмечает, что владыка Павел вспомнил, что год назад в это же время возле лавры собрались 400-500 человек в балаклавах, которые оскорбляли верующих и кидали камни в сторону лавры.

    "Мы очень надеемся, что у людей не поднимется рука на святыню и этого (нападений) не случится. … Мы не занимаемся политикой, мы молимся. Но мне постоянно звонят из разных политических сил и предупреждают о возможном нападении на нас", — приводит издание слова митрополита.

    В связи с этим священнослужитель отправил письма "с просьбой пресечь все попытки агрессии в отношении лавры" президенту Украины Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману, в Генпрокурору и СБУ, а также главе Нацполиции Сергею Князеву и главе МВД Арсену Авакову.

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