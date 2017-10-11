Синоптики сделали прогноз на среду

КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В среду, 11 октября, погода в Украине будет малооблачной и сухой, лишь на западе страны пройдут кратковременные дожди.

Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+10°С; днем по стране +12…+19°С.

В центральных областях небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8…+9°С, днем +16…+17°С.

На западе переменная облачность, локально пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +6…+9ºС, днем +12…+19°С.

В северных областях малооблачно и сухо. Температура воздуха ночью +5…+7ºС, днем +13…+14°С.

На востоке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7…+10°С, днем +16…+17°С.

В южных областях солнечно и сухо. Ночью +9…+10°С, в течение дня +19…+19°С, сообщает meteoprog.ua.

В Киеве днем ожидается дождь, ночь +5-7, днем до 14 градусов тепла.

meteo.gov.ua Карта погоды на 11 октября

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