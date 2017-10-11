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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на среду

    (обновлено: )10610
    Сообщается, что дожди ожидаются лишь на западе страны, температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +5…+10°С; днем по стране +12…+19°С.
    Осень в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 окт — РИА Новости Украина. В среду, 11 октября, погода в Украине будет малооблачной и сухой, лишь на западе страны пройдут кратковременные дожди.

    Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +5…+10°С; днем по стране +12…+19°С.

    В центральных областях небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +8…+9°С, днем +16…+17°С.

    На западе переменная облачность, локально пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью +6…+9ºС, днем +12…+19°С.

    В северных областях малооблачно и сухо. Температура воздуха ночью +5…+7ºС, днем +13…+14°С.

    На востоке переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7…+10°С, днем +16…+17°С.

    В южных областях солнечно и сухо. Ночью +9…+10°С, в течение дня +19…+19°С, сообщает meteoprog.ua.

    В Киеве днем ожидается дождь, ночь +5-7, днем до 14 градусов тепла. 

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 11 октября

    Ранее сообщалось, что из-за урагана "Нэйт" в американских штатах Миссисипи и Алабама более 100 тысяч человек остались без света.

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