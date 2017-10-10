Сообщения о енотах-дебоширах в Черновицкой области оказались фейком

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Информация о том, что в г. Сторожинец Черновицкой области два енота сбежали из цирка-шапито и залезли в продуктовый магазин, где нанесли ущерба на 46 тыс. грн, не соответствует действительности. Об этом пишет газета "Вести" со ссылкой на местных жителей и экс-администратора цирка, из которого якобы сбежали животные.

Ранее сообщалось, что в Черновицкой области два енота сбежали из цирка шапито залезли в продуктовый магазин, где напились коньяка, закусили колбасой с сыром и разгромили магазин на 46 тыс. грн.

Как отмечается, эта история оказалась "всего лишь розыгрышем, пиар-ходом администрации цирка".

Жители Сторожинца рассказали, что никаких енотов в магазине не было, а продавщицу магазина уговорили подыграть. По словам бывшего администратора цирка, из которого якобы сбежали еноты, нынешний руководитель шапито "любит рекламироваться с помощью фейков и скандалов".

"Василий Колос — циркач, он и не такое придумает, чтобы о нем заговорили, а народ пошел на спектакли. То у него обезьяны мэру звонят, то еноты магазины грабят… Фантазер и пиарщик — вот он кто. У них-то и енотов нет никаких", — рассказала экс-администратор цирка Инна Борисовна.

Действующий администратор цирка настаивает, что происшествие имело место. "Еноты третий день проходят реабилитацию от алкогольной интоксикации", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу закон №2120-VIII об усилении ответственности за жестокое обращение с животными.