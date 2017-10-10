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10.10.201712:21
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    Метеорологи предупредили о магнитной буре на Земле

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    В ближайшие дни Земли достигнет новая порция солнечного ветра, что станет причиной очередной магнитной бури, которая ожидается 13-14 октября, сообщили в погодном центре "Фобос".
    Корональная дыра на Солнце
    SDO/NASA

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Магнитная буря ожидается 13-14 октября на Земле, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" во вторник.

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    "В ближайшие дни Земли достигнет новая порция солнечного ветра, что станет причиной очередной магнитной бури, которая ожидается 13-14 октября", — сказал собеседник агентства.

    Он добавил, что 11, 12 и 15 октября также может ощущаться влияние магнитной бури.

    "Магнитная буря может повлиять на работу средств связи, в эти дни обычно возрастает вероятность каких-то технических неисправностей и аварий, многие люди, особенно чувствительные, ощущают дискомфорт", — заключил специалист центра.

    Сильные магнитные бури случаются около 200 раз за солнечный цикл, который длится 11 лет (то есть более 18 раз в год). Они могут приводить к кратковременным сбоям GPS-навигации и низкочастотной радионавигации.

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