Метеорологи предупредили о магнитной буре на Земле

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Магнитная буря ожидается 13-14 октября на Земле, сообщили РИА Новости в погодном центре "Фобос" во вторник.

"В ближайшие дни Земли достигнет новая порция солнечного ветра, что станет причиной очередной магнитной бури, которая ожидается 13-14 октября", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что 11, 12 и 15 октября также может ощущаться влияние магнитной бури.

"Магнитная буря может повлиять на работу средств связи, в эти дни обычно возрастает вероятность каких-то технических неисправностей и аварий, многие люди, особенно чувствительные, ощущают дискомфорт", — заключил специалист центра.

Сильные магнитные бури случаются около 200 раз за солнечный цикл, который длится 11 лет (то есть более 18 раз в год). Они могут приводить к кратковременным сбоям GPS-навигации и низкочастотной радионавигации.

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