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    Общество

    Уволен замглавы Службы внешней разведки Украины

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    В указе президента Петра Порошенко говорится об освобождении от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины Павла Пашковского.
    Петр Порошенко. Архивное фото
    REUTERS Irakli Gedenidze

    КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины Павла Пашковского, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

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    "Освободить Пашковского Павла Николаевича от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", — говорится в документе.

    Напомним, в середине сентября президент Украины Петр Порошенко назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Украины Егора Божка. 

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