Уволен замглавы Службы внешней разведки Украины

КИЕВ, 10 окт — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко освободил от должности заместителя главы Службы внешней разведки Украины Павла Пашковского, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
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"Освободить Пашковского Павла Николаевича от должности заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", — говорится в документе.
Напомним, в середине сентября президент Украины Петр Порошенко назначил главой Службы внешней разведки (СВР) Украины Егора Божка.