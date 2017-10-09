В Крыму рассказали о будущем украинцев полуострова

КИЕВ, 9 окт – РИА Новости Украина. Украинцы Крыма связывают свое будущее, безопасность и благополучие с Россией, заявил глава республики Сергей Аксенов.

"Крымские украинцы свое будущее, свою безопасность и благополучие связывают с Россией. После воссоединения Крыма с Россией органами власти были приняты меры по сохранению украинской культуры, языка и традиций. Украинский стал одним из трех государственных языков республики. Это показательный пример для сегодняшней Украины в выстраивании добрых межнациональных, языковых и культурных отношений между различными этническими группами, которые в наши одни особенно обострились", — зачитала вице-премьер крымского правительства Лариса Опанасюк приветствие главы республики к участникам международного круглого стола "Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом".

Аксенов также отметил, что после русских украинцы являются самой большой этнической группой Крыма и составляют 15-17% населения, а "скорое банкротство антироссийского курса руководства Украины неотвратимо".

"Украинская пропаганда в отношении Крыма и России полностью оторвана от реальности, и это видят все, кто приезжает к нам, в том числе и украинцы. Показательно, что из года в год растет количество туристов из Украины, несмотря на сложившеюся в Украине ситуацию", — отметил Аксенов.

В Крым для участия в круглом столе прибыли представители украинских диаспор из разных стран. В официальной программе — возложение цветов к памятнику поэту Тарасу Шевченко, посещение музея украинской вышивки имени Героя Украины Веры Роик и классов с украинским языком обучения в Симферопольской академической гимназии. При этом власти республики заявили, что имена участников съезда, прибывших из различных областей Украины, разглашаться не будут во избежание их преследования на родине.