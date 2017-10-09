Бороться за каждую школу. Венгерские педагоги отреагировали на закон об образовании

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Закарпатском венгерском институте им Ф. Ракоци II в Берегово состоялось внеочередное собрание-конференция Закарпатского венгерского педагогического общества (KMPSZ).

Главной темой встречи было обсуждение закона Украины об образовании, а именно статьи 7, которая ограничивает обучение на языках национальных меньшинств.

Председатель KMPSZ Илдика Орос отметила, что венгерские педагоги требуют, чтобы законы Украины были приведены в соответствие с конституционными правами нацменьшинств. Еще один председатель KMKSZ Василий Брензович заявил, что представители нацменьшинств не должны чувствовать себя "гражданами третьего сорта". И заметил, что даже Сталин не лишил их обучение на родном языке.

"В случае необходимости мы будем бороться за каждую школу, за каждый класс", — подытожил Брензович.

Присутствующий на конференции первый заместитель председателя Закарпатского областного совета Иосиф Борт заметил, что ни одно законодательное решение не может быть принято без учета прав меньшинств в Закарпатье. По его мнению, нет другого пути, как требовать от властей принять поправки в статью 7 закона об образовании.

Во время конференции единогласно было принято обращение к властям Украины и международным институтам, сообщает mukachevo.net.

Верховная Рада во вторник, 5 сентября, одобрила новый закон об образовании. Как заявила министр образования Украины Лилия Гриневич, принятый закон предполагает, что дети представителей нацменьшинств сначала будут изучать предметы на родном языке, в 5-9-м классах у них будут вводиться предметы на украинском языке преподавания, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке". Такой сценарий предусмотрен для всех нацменьшинств, в том числе для школ с исключительно русским языком преподавания. Закон вступил в силу в четверг, 28 сентября.

Читайте также — Реформа образования: что будет новенького? Весь список

Как сообщалось, Венгрия обратилась с жалобой в международные организации в связи с принятым ранее Верховной Радой Украины законом об образовании, который, по мнению венгерской стороны, ущемляет права национальных меньшинства в Украине.