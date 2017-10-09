Синоптики сделали прогноз на начало недели

КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Украине в понедельник, 9 октября, облачно с прояснениями, сообщает Гидрометцентр.

Дождь, ночью в центральных и северных областях местами сильный дождь; днем в южных и западных областях прекращение осадков.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывистый.

Температура 4-9° тепла, днем 8-13°, в южных и восточных областях ночью 6-11°, днем 14-19°.

Завтра в Киеве ждем дождь, постепенно прекратится днем. Дискомфорта добавит порывистый ветер.

Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.

meteo.gov.ua Карта погоды на 9 октября

meteo.gov.ua Карта погоды на 10 октября

Ране сообщалось, что из-за урагана "Нэйт" в американских штатах Миссисипи и Алабама более 100 тысяч человек остались без света.