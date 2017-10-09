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09.10.201710:34
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    Общество

    Синоптики сделали прогноз на начало недели

    (обновлено: )105
    По информации Украинского гидрометцентра, в понедельник на большей части территории страны будет дождливая погода, температура 4-9° тепла, днем 8-13°.
    Погода. Дождь
    Украинское фото

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. В Украине в понедельник, 9 октября, облачно с прояснениями, сообщает Гидрометцентр.

    Дождь, ночью в центральных и северных областях местами сильный дождь; днем в южных и западных областях прекращение осадков.

    Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, порывистый.

    Температура 4-9° тепла, днем 8-13°, в южных и восточных областях ночью 6-11°, днем 14-19°.

    Завтра в Киеве ждем дождь, постепенно прекратится днем. Дискомфорта добавит порывистый ветер.

    Температура ночью 5-7° тепла, днем 10-12°.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 9 октября
    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 10 октября

    Ране сообщалось, что из-за урагана "Нэйт" в американских штатах Миссисипи и Алабама более 100 тысяч человек остались без света.

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