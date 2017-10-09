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    Общество

    В Крыму не раскроют имена прибывших из Украины делегатов

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    В Крыму впервые проходит международный съезд представителей украинских диаспор, в котором принимают участие представители из Украины, а также украинских диаспор из Белоруссии и Молдавии.
    Арка Крымского моста днем и на закате
    REUTERS Pavel Rebrov

    КИЕВ, 9 окт — РИА Новости Украина. Имена участников съезда украинских диаспор в Крыму, прибывших из различных областей Украины, разглашаться не будут в целях их безопасности, сообщил РИА Новостиглава госкомитета крымского правительства по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.

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    Крым впервые принимает международный съезд представителей украинских диаспор. В нем примут участие представители с Украины, а также украинских диаспор из Белоруссии и Молдавии.

    "На форум прибыли и представители некоторых областей Украины, но их имена не будут разглашаться в целях безопасности и во избежание угрозы жизни на Украине, где происходит подавление любого инакомыслия, вплоть до физического уничтожения несогласных", — сказал РИА Новости Смирнов.

    Официальная программа съезда начнется в понедельник с возложения цветов к памятнику поэту и мыслителю Тарасу Шевченко, затем состоится посещение музей украинской вышивки имени Героя Украины Веры Роик. Представители диаспор также посетят классы с украинским языком обучения в Симферопольской академической гимназии. Центральным событием станет международный круглый стол на тему "Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом".

    По данным последней переписи, в Крыму проживает около 300 тысяч украинцев. Украинский язык, согласно Конституции Крыма, наравне с русским и крымско-татарским признан государственным. В республике также зарегистрирована и активно функционирует украинская община.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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