КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. В учебнике по географии Оксфордского университета Крым изобразили частью России, сообщает Владимир Максимчук на своей странице в Facebook. Также он опубликовал фото страницы, где Крым показан частью РФ.

"Британский оксфордский учебник по географии. Это если у кого-то есть иллюзии о "союзниках", — пишет Максимчук.

На фото Крым изображен российской территорией, а внизу подпись, что жители полуострова проголосовали за присоединение к России в 2014 году.

facebook.com/volodymyr.maksymchuk В оксфордском учебнике Крым изобразили частью России

"Крым — это официально часть Украины. Однако в 2014 году местные жители (преимущественно этнические русские) проголосовали за вхождение полуострова в состав России", — написано в учебнике.

Как сообщает "Страна", позже в редакции признали ошибку и решили выпустить новую редакцию учебника с уточнениями.

Напомним, итальянское печатное издание Gazzetta dello Sport написало о том, что Крым был присоединен к России.