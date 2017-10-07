наверх
07.10.201711:57
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В оксфордском учебнике Крым изобразили частью России

    (обновлено: )14910
    В учебнике написали: "Крым - это официально часть Украины. Однако в 2014 году местные жители (преимущественно этнические русские) проголосовали за вхождение полуострова в состав России".
    В оксфордском учебнике Крым изобразили частью России
    facebook.com/volodymyr.maksymchuk

    КИЕВ, 7 окт — РИА Новости Украина. В учебнике по географии Оксфордского университета Крым изобразили частью России, сообщает Владимир Максимчук на своей странице в Facebook. Также он опубликовал фото страницы, где Крым показан частью РФ.

    "Британский оксфордский учебник по географии. Это если у кого-то есть иллюзии о "союзниках", — пишет Максимчук.

    На фото Крым изображен российской территорией, а внизу подпись, что жители полуострова проголосовали за присоединение к России в 2014 году.

    facebook.com/volodymyr.maksymchuk
    В оксфордском учебнике Крым изобразили частью России

    "Крым — это официально часть Украины. Однако в 2014 году местные жители (преимущественно этнические русские) проголосовали за вхождение полуострова в состав России", — написано в учебнике.

    Как сообщает "Страна", позже в редакции признали ошибку и решили выпустить новую редакцию учебника с уточнениями.

    Напомним, итальянское печатное издание Gazzetta dello Sport написало о том, что Крым был присоединен к России.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия обстрела в Донецке. Архивное фото
    Реинтеграция Донбасса: резонанс от законов Порошенко
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    Пенсионная реформа: суть и скрытое
    Удастся ли утихомирить Каталонию путем переговоров — мнение Решмедиловой. Видео
    Европейский сепаратизм: век живи, век учись
    Петр Порошенко и Арсен Аваков
    Политикум: ты мне кум или не кум?