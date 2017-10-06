Названо число пересекших линию разграничения в сентябре

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Более 1 миллиона человек пересекли линию разграничения в Донбассе в сентябре, сообщила в пятницу пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

"В течение сентября линию столкновения на востоке Украины в обоих направлениях пересекли 1,088 миллиона лиц. Из них 828 тысяч – через контрольные пункты въезда/выезда в Донецкой области и 259,8 тысячи – в Луганской", — говорится в сообщении на сайте министерства.

Сообщается, что по сравнению с августом зафиксировано уменьшение общего количества пересечений в Донецкой области на 8,12%, в Луганской – на 2,26% (в целом сокращение составило 6,79%).

Также сообщается, что на неподконтрольные Киеву территории Донбасса в сентябре было доставлено 1163,4 тонны гуманитарных грузов, предоставленных международными организациями, из них 766 тонн – продукты питания, 170,4 тонны – строительные материалы, 211,4 тонны – медпрепараты (медицинское оборудование), 16,6 тонны – прочих грузов. Указанная помощь доставлена через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое".

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.