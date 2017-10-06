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    Савченко сообщила, чему научилась, работая в службе секса по телефону

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    Депутат Верховной рады Надежда Савченко пояснила, что после работы в службе секса по телефону легко могла вычислить, кто из ее сослуживцев пользуется такими услугами.
    Презентация политической партии Общественно-политическая платформа Надежды Савченко
    РИА Новости Украина Константин Гришин

    КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Депутат Верховной рады Надежда Савченко считает, что работа в службе секса по телефону научила ее разбираться в характерах и платежеспособности мужчин. Об этом она заявила в эфире телеканала "112 Украина".

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    В сети высмеяли работу Савченко в службе "Секс по телефону"

    "Там нужно было понять, кто из клиентов платежеспособен, а для этого есть целая система — возможно, даже такая, как на телеканалах. Есть бегущая строка, ты постоянно проверяешь информацию", — рассказала Савченко.

    Она пояснила, что потом легко могла вычислить, кто из ее сослуживцев пользуется такими услугами.

    "Я знала, как подключаются эти линии, в какое время, какие тарифы. Да, правда, это не понравилось военному руководству", — призналась депутат.

    Напомним, ранее Савченко в интервью одному из интернет-изданий призналась, что имела опыт работы в сфере секс-услуг

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