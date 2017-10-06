Из Днепра. Филатов грубо возмутился ремонтам в кабинетах чиновников

КИЕВ, 6 окт — РИА Новости Украина. Городской голова Днепра Борис Филатов возмущен тем, что некоторые чиновники "поделали новые ремонты" в своих кабинетах. Соответствующее заявление Филатов сделал на своей странице в Facebook.

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"Вопрос без ответа… Я все понимаю. Я понимаю даже больше, чем надо понимать. Не понимаю только одного. Почему я, мэр миллионного города, сижу третий год в прокуренном дряхлом кабинете со старой мебелью, а куча коммунальных бл@дей поделала себе в кабинетах новый ремонт?" — написал мэр Днепра.

Facebook Бориса Филатова Комментарий Бориса Филатова

Кого именно из "коммуналищиков" он имеет в виду, а также кто или что ему мешает сделать ремонт в своем кабинете, Филатов не уточнил.

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Также стоит отметить, что Борис Филатов является городским головой Днепра с 27 ноября 2015 года. Таким образом, формально на своем посту он находится менее двух лет.