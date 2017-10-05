В Киеве показали первые американские автоматы украинского производства

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Государственный концерн "Укроборонпром" в четверг проведет испытание первой партии модифицированных американских автоматов M4, которые получили название WAC-47 и произведены в Украине в рамках совместного проекта с американской компанией Aeroscraft.

В январе "Укроборонпром" сообщил о достижении договоренностей с Aeroscraft о совместном производстве в Украине стрелкового оружия по стандартам НАТО. Планировалось, что первым совместным проектом должно было стать производство автоматической винтовки M16.

"Укроборонпром" Произведенные в Украине автоматы WAC-47

"Первая украинская партия автоматических карабинов M4 — WAC-47 готова к испытаниям. Изготовление нового оружия является совместным проектом между ГП "Укроборонсервис", входящей в состав "Укроборонпрома", и американской компании Aeroscraft", — говорится в сообщении пресс-службы "Укроборонпрома".

Испытания нового оружия пройдут на полигоне Нацгвардии под Киевом при участии представителей Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Автоматический карабин M4, был создан в США на основе винтовки М16 и изначально предназначался для вооружения экипажей боевых машин и расчетов вооружения и военной техники.

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