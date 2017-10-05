Молодая заместитель Авакова получает зарплату больше шефа

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Зарплата министра внутренних дел Арсена Авакова за сентябрь составила 48,5 тыс гривен, тогда как его заместитель Анастасия Деева получила за аналогичный период более 56 тыс гривен. Об этом сообщают "Українськi Новини" со ссылкой на ответ Министерства внутренних дел на соответствующий запрос.

Сумма средств, начисленная Авакову в сентябре, составила 48 532,72 гривны, в том числе премия за август — 5 696,52 гривен, индексация — 116,2 гривен. Материальная помощь в сентябре министру не начислялась и не выплачивались.

По данным МВД, зарплата Авакова за декабрь 2016 года составила 42,9 тыс. гривен, за январь — 39,2 тыс. гривен, за февраль 53,7 тыс. гривен, за март — 42,7 тыс. гривен, за апрель — 52 тыс. гривен, за май — 52,6 тыс. гривен, за июнь — 47,7 тыс. гривен, за июль — 53,9 тыс. гривен, за август — 64,3 тыс. гривен.

"Зарплата первого заместителя министра Сергея Ярового составила 46 817,13 гривен, заместителей: Татьяны Ковальчук — 39 284,13 гривны, Анастасии Деевой — 56 014,91 гривен, Вадима Трояна — 45 801,37 гривен, госсекретаря Алексея Тахтая — 39 666,53 гривен", — говорится в сообщении.

О назначении Деевой стало известно 10 ноября. Оно вызвало широкий общественный резонанс как из-за возраста девушки, так и из-за появления в интернете откровенных фотографий, на которых, по заявлениям ряда блогеров, она была изображена. Ранее первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что назначение заместителем министра внутренних дел Анастасии Деевой не согласовали с профильным вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции, что нарушает процедуру.