На Закарпатье со школы сняли национальные символы Венгрии

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Неизвестные сняли венгерские символы со школы в селе Соломоново Ужгородского района Закарпатской области, в котором обучение ведется на венгерском языке. Об этом сообщает глава местной организации КМКС (Партия венгров Закарпатья) Каталин Палко.

По его словам, инцидент произошел 3 октября.

"Неизвестные сняли все венгерские символы — флаг, в фойе — герб и гимн Венгрии", — пишет "Мukachevo.net".

Директор школы Нора Лешко-Ковач сообщила, что вечером ее ждали трое людей, представившиеся сотрудниками Службы безопасности Украины.

Согласно сообщению, ранее они уже приезжали в учебное заведение якобы под предлогом предполагаемого расследования относительно "распространения сепаратистских идей" некоторыми педагогами.

"Далее они изъяли флаг Венгрии, текст гимна Венгрии и изображение герба. Якобы из-за нарушения украинского законодательства", — говорится в сообщении.

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В настоящее время в КМКС намерены подать жалобоу "действия неизвестных лиц" в правоохранительные органы.

Ранее в Украине приняли новый закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Министерство иностранных дел Венгрии пообещало, что в ответ этот закон заблокирует вступление Киева в ЕС, сам закон МИД назвал "позорным".

В соответствии с новым законом с 1 сентября 2018 года дети представителей нацменьшинств в детских садах и начальной школе будут изучать предметы на родном языке, параллельно изучая государственный язык. С 5 класса дети начнут учиться на украинском, а язык нацменьшинств будут изучать как отдельную дисциплину. При этом допускается преподавание одной или нескольких дисциплин на языках стран ЕС. С 1 сентября 2020 года образование станет полностью украиноязычным.