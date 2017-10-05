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    Общество

    В Житомире бунтуют перевозчики

    (обновлено: )15630
    Несколько частных перевозчиков предупредили горсовет, что 5 октября до 10:00 число маршрутных автобусов на линиях будет ограничено. Перевозчики жалуются на "массовый отток платного пассажира" и переполненные льготниками автобусы.
    Движение в Житомира. Архивное фото
    zhzh.info

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Несколько частных перевозчиков в четверг проводят акцию протеста в Житомире, сообщает местное интернет-издание "Журнал Житомира".

    Согласно сообщению, они письменно предупредили горсовет, что 5 октября до 10:00 число маршрутных автобусов на линиях будет ограничено.

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    "Основанием для таких действий стал массовый отток платного пассажира, переполненные льготниками автобусы, "довольно частое хамское поведение льготных категорий пассажиров к водителям", невозможность обеспечения водителей заработной платой, которые отказываются работать в таких условиях", – пишут перевозчики.

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    В свою очередь заместитель мэра Дмитрий Ткачук заявил, что городские власти не поддаются на "манипуляции перевозчиков", а также призвал жителей раньше выйти на работу и заранее ознакомиться с расписанием движения троллейбусов и трамваев.

    В конце августа возникли проблемы с транспортом из-за забастовки водителей маршрутных такси в Николаеве.

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