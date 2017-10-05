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    Общество

    В Харькове анонсирован концерт в поддержку ЛГБТ

    (обновлено: )54
    Музыкальный концерт состоится 11 октября на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. Лысенко. В этот день представители ЛГБТ-сообщества в мире отмечают День каминг-аута.
    Представитель ЛГБТ-меньшинства
    Josh Edelson / AFP

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Музыкальный концерт в поддержку ЛГБТ пройдет в среду, 11 октября, в Харькове, сообщается на странице организаторов мероприятия в Facebook.

    Именно 11 октября представители ЛГБТ-сообщества в мире отмечают День каминг-аута (с англ. coming out — процесс открытого и добровольного признания человеком своей принадлежности к сексуальному или гендерному меньшинству).

    "Мы стремимся к видимости, поскольку сексуальная ориентация — важная часть нашей жизни, которую не спрятать за дверями спальни. Она отличается от секса — она об отношениях, семье, субкультуре, музыке и даже о юморе. 11 октября — во Всемирный день каминг-аута — мы соберемся, чтобы сказать: "Мы есть, мы разные, и мы живем в нашем городе тоже!" — сказано в сообщении.

    Концерт в поддержку ЛГБТ в Харькове/Facebook, 5 октября 2017

    Концерт состоится на площадке перед Харьковским национальным академическим театром оперы и балета им. Н. Лысенко. Начало запланировано на 18:30. Для гостей будут выступать исполнители и музыкальные коллективы из Харькова.

    Большая часть ЛГБТ-мероприятий в Украине сопровождается столкновениями. В частности, в мае в Харькове напали на акцию ЛГБТ-активистов, забросав их яйцами и зеленкой. Двое правоохранителе были травмированы.

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    В конце сентября сотрудники правоохранительных органов задержали 17 человек в ходе массовых потасовок на Фестивале равенства в Запорожье. Все задержанные —  студенты местных училищ и лицеев. Четверо из 17-ти – совершеннолетние. 

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