Синоптики рассказали о погоде в Украине на четверг

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 5 октября, в Украине местами дожди, в южной части страны переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

Температура воздуха днем составит от +11 до +21. На востоке страны местами дождь, температура воздуха будет от +12 до +19. На юге от +14 до +21, осадков не ожидается, в Крыму от +19 до +21, также без осадков.

В центральной части местами дожди, днем от +13 до +17 градусов.

В западном регионе днем температура воздуха от +11 до +15, дожди.

На севере Украины воздух прогреется до +12 до +15, дожди.

В Киеве будет от +12 до +14 днем, дожди. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

meteo.gov.ua Карта погоды на 5 октября

Отметим, что в последнюю неделю в Украине заметно похолодало после довольно теплого сентября. А на юге Одесской области зацвели яблони.