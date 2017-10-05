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    Общество

    Синоптики рассказали о погоде в Украине на четверг

    (обновлено: )93
    По информации Украинского гидрометцентра, на большей части территории страны ожидается дождливая погода, температура воздуха днем составит от +11 до +21.
    Погода. Дождь
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. В четверг, 5 октября, в Украине местами дожди, в южной части страны переменная облачность, сообщает Гидрометцентр.

    Температура воздуха днем составит от +11 до +21. На востоке страны местами дождь, температура воздуха будет от +12 до +19. На юге от +14 до +21, осадков не ожидается, в Крыму от +19 до +21, также без осадков.

    В центральной части местами дожди, днем от +13 до +17 градусов.

    В западном регионе днем температура воздуха от +11 до +15, дожди.

    На севере Украины воздух прогреется до +12 до +15, дожди.

    В Киеве будет от +12 до +14 днем, дожди. Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 5 октября

    Отметим, что в последнюю неделю в Украине заметно похолодало после довольно теплого сентября. А на юге Одесской области зацвели яблони.

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