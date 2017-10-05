ГПУ передала в суд дело против заместителей министра обороны РФ

КИЕВ, 5 окт — РИА Новости Украина. Главная военная прокуратура Украины направила в суд обвинительные акты в отношении двух заместителей министра обороны РФ — Николая Панкова и Дмитрия Булгакова, а также заместителя главкома ВМФ РФ вице-адмирала Александра Федотенкова, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

"Главной военной прокуратурой завершены специальные досудебные расследования в уголовных процессах по обвинению заместителя министра обороны РФ генерала армии Д. Булгакова, статс-секретаря – заместителя министра обороны РФ генерала армии Н. Панкова и заместителя главнокомандующего Военно-морского флота РФ вице-адмирала А. Федотенкова", — говорится в сообщении ГПУ.

Ведомство утверждает, что российские чиновники в феврале-марте 2014 года, находясь на территории Крыма, "совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение установленного Конституцией Украины порядка".

"Обвинительные акты в отношении этих лиц 4 октября направлены в суд для осуществления специального судебного рассмотрения. Каждого из них объявили розыск, судом предоставлено разрешение на их задержание и доставку в суд для решения вопроса о применении меры пресечения в виде содержания под стражей", — говорится в сообщении. По данным прокуратуры, по данному следствию чиновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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Украина ранее уже вызывала на допрос, объявляла в розыск российских представителей, заводила против них уголовные дела. Такие попытки были предприняты, в частности, в отношении главы Крыма Сергея Аксенова, экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Натальи Поклонской, командующего Черноморским флотом РФ Александра Витко. Однако никакого практического применения эти решения украинской стороны не имели.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.