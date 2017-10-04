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    Общество

    Депутаты предложили учредить День программиста

    (обновлено: )114
    В пояснительной записке к проекту постановления указано, что IT-отрасль является динамичным сегментом мировой экономики. По состоянию на конец 2016 года в Украине работает 99 940 специалистов в IT-сфере.
    Компьютер. Архивное фото
    Altopress/East News/Eric Audras

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об учреждении Дня программиста, сообщается на сайте парламента.

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    Законопроект зарегистрирован 29 сентября по инициативе нардепа Иван Кривенко из фракции "Блок Петра Порошенко".

    В пояснительной записке указано, что IT-отрасль является динамичным сегментом мировой экономики. По состоянию на конец 2016 года в Украине работает 99 940 специалистов в IT-сфере. Ежегодно их количество увеличивается примерно на 12%.

    Также отмечается, что благодаря работникам сферы программирования ежегодно в Украину в среднем поступает 2 млрд валюты, в среднем 1 программист создает 2-3 дополнительных рабочих места, а около 5% ВВП составляет IT-отрасль.

    "Проектом постановления предлагается установить на государственном уровне День программиста, который будет отмечаться ежегодно в 256-й день года: 13 сентября и 12 сентября в високосный год", — говорится в пояснительной записке. 

    Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2017 году Дня достоинства и свободы", которым поручил правительству создать организационный комитет и составить план праздничных мероприятий.

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