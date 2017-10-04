Запрет на использование полетов в Винницкой области продлили

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Запрет на использование воздушного пространства над Винницкой областью продлен до 9 октября, сообщает Украинский центр планирования использования воздушного пространства Украины и регулирования воздушного движения ("Украэроцентр").

"Запрет на выполнение полетов вблизи военных складов продлен до 20:59 9 октября", — сообщает "Украэроцентр".

Радиус запрета составляет 5 км с центром в поселке Калиновка, вертикальные границы запрета — до высоты 4250 м.

Двадцать шестого сентября на складах в Калиновке Винницкой области сдетонировали боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град". Вечером 27 сентября пожар локализовали, большинство боеприпасов удалось сохранить. По данным местных властей, эвакуированные жители уже вернулись домой.

Как сообщили в Госслужбе по ЧС, еще 28 сентября было восстановлено движение на автодороге, железнодорожного транспорта, все населенные пункты подключены к электроснабжению, продолжаются работы по восстановлению газоснабжения (восстановлено газоснабжение 96% абонентов). Однако остается закрытым движение воздушного транспорта в радиусе 12 километров от Калиновки.