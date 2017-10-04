Пашинин заявил, что участвует в подготовке "секретной операции" в зоне АТО

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина Российский актер Анатолий Пашинин, сыгравший в сериале "Грозовые ворота", фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", заявил, что принимает участие в подготовке "секретной операции" Киева в Донбассе.

Пашинин ранее подтвердил, что воюет в восьмом батальоне "Аратта" "Украинской добровольческой армии" в Донбассе. Он заявил, что в Донбассе "не выполняет долг", а "кайф ловит".

"Мои обязанности в батальоне?.. я всего не могу сказать. Сейчас я принимаю участие в разработке операции, которая секретна, как не знаю что", — сказал Пашинин в интервью интернет-изданию "Обозреватель", опубликованному в среду.

Он сказал, что это его первая операция, до этого он находился на передовых позициях.

Пашинин также рассказал, что пока не рассматривает предложения продолжать сниматься в кино. "Знаете, я не рассматриваю, не открываю даже эти письма — они у меня все в неоткрытых. Там уже достаточное количество сценариев, многие из этих фильмов вышли. Не считаю нужным. Если хороший сценарий, то становится тяжело", — сказал Пашинин.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.