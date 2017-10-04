Под Одессой увидели "НЛО"

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. Жители Одесской области во вторник вечером, 3 октября, увидели в небе странные огни, похожие на НЛО. Видео, запечатлевшее странное явление, уже появилось в соцсетях.

Как стало известно, свидетелями необычных огней стали жители Затоки, Белгорода-Днестровского, Вилково. По словам очевидцев, явление можно было видеть целых два дня по вечерам.

facebook.com/rusevivan/ "НЛО" в Одесской области

"Уже второй вечер над территорией Цационального природного парка "Тузловские лиманы" появляется свечение неизвестной природы. Это явление наблюдают наши инспектора, наблюдают местные жители. Свечение видно даже из Татарбунар, видно его также далеко над морской акваторией. Оно появляется внезапно на значительной высоте и светит около 12-15 минут", — написал на своей странице в Facebook один из очевидцев, директор Национального природного парка "Тузловские лиманы" Иван Русев.

Напомним, несколько лет назад сотни израильтян звонили в полицию, "скорую помощь" и другие чрезвычайные службы с рассказами о неопознанном летающем объекте, который они наблюдали после захода солнца.