Сеть взбудоражили откровенные фото юриста из ГП Минобороны Украины

КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В сети обсуждают откровенные фото пользователя соцсети Facebook Александры Макаревич, которая в личном профиле указала одно из предприятий Министерства обороны Украины как место работы. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице журналиста Владимира Тимофийчука.

"Интересные юристы в Минобороны", – иронично отметил он, сделав скриншот некоторых фото девушки.

Facebook Владимира Тимофийчука Скриншот страницы в Facebook Александры Макаревич

В Минобороны в свою очередь пока не комментируют инцидент и ссылаются на конфиденциальность персональных данных, передает "Обозреватель".

"Не Министерство обороны, а ГП Минобороны. Это госпредприятие. Училась в Киевском университете внутренних дел. Понятия не имеем о ее существовании. И вообще это персональные данные". – отметили представители оборонного ведомства.

Facebook Александры Макаревич Юрист ГП Минобороны Александра Макаревич (слева)

В сети в свою очередь уже обсуждают внешность и откровенные фотографии девушки-юриста.

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