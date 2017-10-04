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    Общество

    Сеть взбудоражили откровенные фото юриста из ГП Минобороны Украины

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    В Министерстве обороны пока не комментируют инцидент и ссылаются на конфиденциальность персональных данных Александры Макаревич.
    Юрист ГП Минобороны Александра Макаревич
    Facebook Александры Макаревич

    КИЕВ, 4 окт — РИА Новости Украина. В сети обсуждают откровенные фото пользователя соцсети Facebook Александры Макаревич, которая в личном профиле указала одно из предприятий Министерства обороны Украины как место работы. Соответствующее сообщение появилось на Facebook-странице журналиста Владимира Тимофийчука.

    "Интересные юристы в Минобороны", – иронично отметил он, сделав скриншот некоторых фото девушки. 

    Facebook Владимира Тимофийчука
    Скриншот страницы в Facebook Александры Макаревич

    В Минобороны в свою очередь пока не комментируют инцидент и ссылаются на конфиденциальность персональных данных, передает "Обозреватель".

    "Не Министерство обороны, а ГП Минобороны. Это госпредприятие. Училась в Киевском университете внутренних дел. Понятия не имеем о ее существовании. И вообще это персональные данные". – отметили представители оборонного ведомства.

    Facebook Александры Макаревич
    Юрист ГП Минобороны Александра Макаревич (слева)

    В сети в свою очередь уже обсуждают внешность и откровенные фотографии девушки-юриста. 

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    Ранее сообщалось, что замминистра внутренних дел Анастасия Деева уcтроила скандал в аэропорту.

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