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    Общество

    Численность ВСУ достигла законного максимума

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    По словам заместителя начальника Генштаба ВСУ Артура Артеменко, Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, в дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.
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    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Численность Вооруженных сил Украины приблизилась к максимально предусмотренной законом отметке в 250 тысяч человек, сообщил на брифинге во вторник начальник главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко.

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    "На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность Вооруженных сил — 250 тыс. Эта цифра обоснована… Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, который составляет ту численность, какую я назвал", — сказал он.

    По его словам, в дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.

    Ранее сообщалось, что в Минобороны принято решение об изменении модели туфель для военных ВСУ.

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