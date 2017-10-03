Численность ВСУ достигла законного максимума

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Численность Вооруженных сил Украины приблизилась к максимально предусмотренной законом отметке в 250 тысяч человек, сообщил на брифинге во вторник начальник главного управления персонала — заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Артур Артеменко.

"На сегодняшний день, согласно закону, предельная численность Вооруженных сил — 250 тыс. Эта цифра обоснована… Как в любой армии, чем больше людей, тем лучше, но мы не можем нарушать закон, поэтому на сегодняшний день Вооруженные силы находятся на предельном лимите численности, который составляет ту численность, какую я назвал", — сказал он.

По его словам, в дальнейшем количество военных, которых призывают, будут коррелировать с количеством увольняемых с воинской службы.

Ранее сообщалось, что в Минобороны принято решение об изменении модели туфель для военных ВСУ.