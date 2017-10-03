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    В Минобороны показали новые туфли для офицеров ВСУ

    (обновлено: )32807
    Согласно информации Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ, в Минобороны принято решение об изменении модели туфель для военных ВСУ.
    В Минобороны показали новые туфли для офицеров ВСУ
    Facebook Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ

    КИЕВ, 3 окт — РИА Новости Украина. Офицеры украинской армии будут использовать новую версию хромовых полуботинок, сообщило Главное управление развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ в Facebook.

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    "Офицеры, служившие до войны на Востоке хорошо помнят, в чем они ходили и надевали на ноги в повседневной форме одежды. И это назывались туфли, которые всем выдавали по выпуску из института или уже и в части. И в этом нужно было ходить каждый день со страхом, чтобы они не слетели с ноги при строевом шаге, а по их удобной подошве и массе в войсках до сих пор ходят легенды", — отмечается в сообщении.

    В связи с эти было принято решение об изменении модели туфель для военных. 

    "Приняли именно такую ​​версию полуботинок хромовых", — говорится в сообщении.

     

    Ране президенту Украины Петру Порошенко презентовали новую военную форму украинского производства.

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