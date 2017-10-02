На мосту в Крым начали укладывать асфальт

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Уккраина. На 600-метровом пилотном участке моста через Керченский пролив на острове Тузла уже уложили верхний слой асфальтобетона, сообщает инфоцентр "Крымский мост".

"Это более 600 метров дорожного покрытия (на участке острова Тузла) в направлении Крыма – асфальт, по которому в будущем году поедут автомобили. На пилотном участке дорожники отработали технологическую последовательность формирования полотна", — говорится в сообщении.

most.life На мосту в Крым уложили верхний слой асфальтобетона

Летом именно на Тузла началась укладка нижнего слоя асфальтобетона, его толщина — 6 сантиметров. После этого была сделана система водоотвода, уложена дренажная смесь, установлены водоприемные решетки, проведена тестовая оценка стока воды. После этого был уложен верхний слой асфальта толщиной 5 сантиметров.

"Таким образом, дорожное покрытие на пилотном участке было сформировано практически полностью", — сообщили в инфоцентре.

Применяемая асфальтобетонная смесь готовится с применением модифицированного полимерными добавками битума – современного вяжущего материала, он делает покрытие более прочным, долговечным, устойчивым к деформациям и трещинам. Состав подбирался и рассчитывался в строительной лаборатории, а сам асфальтобетон производится на заводах, построенных по обоим берегам Керченского пролива.

most.life На мосту в Крым уложили верхний слой асфальтобетона

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.