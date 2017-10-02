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    Общество

    Без субсидий украинцы начнут голодать - эксперт

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    Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук в эфире радиостанции Голос столицы заявил, что в Украине очень много семей не имеют достаточно денег, чтобы оплатить жилищно-коммунальные услуги, особенно это касается пенсионеров.
    Андрей Никончук
    Украинский институт анализа и менеджмента политики

    КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины завершило разработку проекта постановления о монетизации субсидий на уровне теплокоммунэнерго. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.

    Заявление на получение субсидии. Архивное фото
    Украинское фото
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    Он также отметил, что действующая система взаимозачетов — очень сложная и запутанная.

    В экспертном сообществе бытуют мнение, что субсидии не выгодны государству. По этому поводу в эфире радиостанции Голос столицы высказался кандидат юридических наук, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

    "У государства сейчас не другого выхода. Потому что если не будет субсидий, то те люди, которые на данный момент не имеют возможности в достаточном объеме платить за ЖКУ, просто-напросто начнут голодать. Потому что очень много домохозяйств, семей не зарабатывают достаточно средств, а особенно это касается пожилых людей, которые кроме пенсий не имеют других источников доходов. И если государство не будет их поддерживать путем предоставления субсидий, они умрут с голоду", — заявил эксперт.

    Ранее сообщалось, что размер субсидий на предстоящий отопительный период будет рассчитываться с учетом доходов граждан за I и II кварталы этого года, а на следующий неотапливаемый период — за III и IV кварталы 2017 года. 

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