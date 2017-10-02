Без субсидий украинцы начнут голодать - эксперт

КИЕВ, 2 окт — РИА Новости Украина. Министерство финансов Украины завершило разработку проекта постановления о монетизации субсидий на уровне теплокоммунэнерго. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.

Он также отметил, что действующая система взаимозачетов — очень сложная и запутанная.

В экспертном сообществе бытуют мнение, что субсидии не выгодны государству. По этому поводу в эфире радиостанции Голос столицы высказался кандидат юридических наук, эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Андрей Никончук.

"У государства сейчас не другого выхода. Потому что если не будет субсидий, то те люди, которые на данный момент не имеют возможности в достаточном объеме платить за ЖКУ, просто-напросто начнут голодать. Потому что очень много домохозяйств, семей не зарабатывают достаточно средств, а особенно это касается пожилых людей, которые кроме пенсий не имеют других источников доходов. И если государство не будет их поддерживать путем предоставления субсидий, они умрут с голоду", — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что размер субсидий на предстоящий отопительный период будет рассчитываться с учетом доходов граждан за I и II кварталы этого года, а на следующий неотапливаемый период — за III и IV кварталы 2017 года.