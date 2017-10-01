Начало недели порадует украинцев золотой осенью

КИЕВ, 1 окт – РИА Новости Украина. Завтра, 2 октября в столице ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +11…+13 градусов. Об этом сообщил сайт Гидрометеорологического центра.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0…-4 градуса, днем +12…+19 градусов, в Волынской и Ривненской областях +10…+15 градусов.

На севере страны облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, на поверхности почвы местами заморозки 0…-4 градуса, днем +9…+14 градусов.

В центре облачно с прояснениями, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, на почве заморозки 0…-4 градуса, днем +9…+15 градусов.